Роковини МН17, день народження Сенцова й резонансні суди

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Олександр Лапін

В Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Щоб відзначити цю подію, жителі 20 міст зібралися на всеукраїнську акцію. Організаторами заходу стали громадські організації та волонтери. За їхніми словами, акція не політична.

Фото: Данііл Шамкін

А тим часом Конституційний суд України визнав конституційним закон про декомунізацію. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Великої палати. Поки воно тривало, під будівлею суду активісти влаштували мітинг проти скасування закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Фото: Олена Худякова

Розстріл Майдану: Святошинський районний суд Києва змінив запобіжний захід одному з п'яти ексберкутівців, яких підозрюють у розстрілі учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, Сергію Тамтурі. Обвинуваченого випустили з СІЗО під домашній арешт. У відповідь на таке рішення присутні під будівлею суду активісти запалили фаєри.

Чотирьом іншим підозрюваним ексберкутівцям – Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олександру Маринченку і Олегу Янишевському – суд продовжив утримання під вартою на 60 діб, до 14 вересня.

Фото: Геннадій Мінченко

Інший же суд столиці – Подільський районний – у п'ятницю, 19 липня, продовжив керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Так, суд повністю задовольнив клопотання прокурорів АР Крим. Раніше в Офісі Президента України заявили, що погоджуються звільнити Вишинського - якщо одночасно Росія звільнить режисера Олега Сенцова.

Фото: Геннадій Мінченко

В Україні та світі відбулися акції до дня народження політв'язня Кремля Олега Сенцова. Незаконно засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру виповнилося 43 роки. Сенцов зустрів в ув'язненні вже свій шостий день народження. На Контрактовій площі Києва активісти влаштували перфоманс "За межею": актори із зав’язаними руками, сидячи навколішки, намалювали карту Криму й вивели крейдою імена Сенцова й інших бранців Кремля.

Фото: Василь Короткий

У п'яті роковини авіакатастрофи пасажирського літака рейсу MH17 компанії "Малайзійські авіалінії", збитого Росією в небі над Донеччиною, у світі вшанували пам'ять 298 жертв трагедії. Так, українська діаспора Відня та небайдужі друзі України з інших країн провели під штаб-квартирою ОБСЄ у Відні акцію в пам'ять про жертв авіакатастрофи.

Фото: Дмитро Смольєнко

Музика й розплавлений метал: на АТ "Запорiзький завод феросплавiв", у плавильному цеху №3, відбувся концерт Запорізького академiчного симфонiчного оркестру. Це був подарунок до Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Музиканти зіграли відомі композиції на фоні розливання металу.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Велосипедист під час виконання трюку у Молодіжному парку в Харкові, де відкрили перший урбан-парк – комплекс майданчиків, обладнаних для вуличних видів спорту (стрітбол, футбол, пейнтбол), а також місце для тренувань скейтерів.

Фото: Олександр Лапін

Учасники сімейного велофесту вишикувалися в формі герба України у Вінниці.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Учасниця фестивалю водних видів спорту та туризму Kharkiv Water Fest – 2019 у Харкові.

Фото: Дмитро Смольєнко

На території Запорізького заводу феросплавів.

Фото: Олег Снітовський

Мальва квітне на Тернопільщині.

Фото: Сергій Гудак

Соняшники на полі поблизу Ужгорода.

Фото: Юлій Зозуля

Річка Дніпро, що "зацвіла", на Черкащині.

Фото: Ніна Ляшонок

Інсталяція, створена з різнокольорових парасольок, на території пляжу "Аркадія" в Одесі.