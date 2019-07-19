У кулуарах першого поверху Верховної Ради 19 липня відкрили освітній центр.

Участь в урочистій церемонії відкриття взяли Голова ВР Андрій Парубій і голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі, а також діти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ідея створення освітнього центру виникла під час мого візиту до Великої Британії у 2018 році. Дуже велика кількість діток стояли в черзі там, щоб потрапити в освітній центр Великої Британії. І цю ідею ми вирішили реалізувати тут - у Верховній Раді України", - сказав Парубій.

У Раді відкрили освітній центр / Фото: Трохимчук Олександр, Укрінформ

Він висловив сподівання, що відкриття освітнього центру сприятиме збільшенню кількості відвідувачів та екскурсій в українському парламенті.

Освітній центр ВР - це сучасний простір у приміщенні парламенту, оснащений технологіями повної присутності (екран і проектори для перегляду відео у форматі 360 грасудів). У центрі планується встановлення макету робочого місця народного депутата, за яким можна спробувати проголосувати і відчути себе законотворцем.

Планується , що овітній центр проводитиме інтерактивні уроки для дітей.

Освітній центр заснувала Верховна Рада за підтримки ЄС-ПРООН з парламентської реформи та програми USAID Рада.

Читайте також: Уряд створив Інститут розвитку освіти

Мета центру - підвищувати обізнаність громадян щодо принципів і функцій парламенту та демократії. Основною цільовою аудиторією центру є діти віком від шести до 18-ти років.

Після відкриття дітям і журналістам дозволили ввійти до зали засідання парламенту і пофотографуватися на місцях депутатів.