Адвокат про обмін Вишинського на Сенцова: Це - безпосередньо до учасників перемовин

Один із адвокатів Кирила Вишинського Ігор Мокін вважає, що ідея президента Володимира Зеленського про обмін його підзахисного на режисера Олега Сенцова є питанням, яким мають займатися безпосередні учасники перемовин щодо можливого обмінного процесу.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

"Я не можу прокоментувати цієї заяви взагалі, бо ще не чув її, адже знаходився у дорозі до Києва. Тому питання наразі для мене не актуальне. Що стосується обмінного процесу, це, знову ж таки, питання не до захисників, бо ми не залучені до цих процесів. Це питання безпосередньо до тих людей, які беруть участь у перемовинах щодо можливого обмінного процесу. Позицію Кирила Валерійовича неодноразово всі чули: він говорив, що не вважає себе предметом обміну і буде доводити свою невинуватість у передбаченому законом порядку в українському суді", - зазначив Мокін.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 19 липня під час спілкування з журналістами на презентації мобільних житлових модулів у міністерстві оборони заявив, що Україна готова обміняти редактора “РИА-Новости” Кирила Вишинського на незаконно утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова, але такий обмін має проходити одночасно.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Володимира Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, заявив, що таким кроком могло б стати повернення до Росії керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На засіданні суду Вишинський заявив, що виходить із українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.

Українського кінорежисера Олега Сенцова 11 травня 2014 року затримала у Криму ФСБ Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, у слідчий ізолятор в Лефортово. Сенцова звинуватили в тероризмі та незаконному зберіганні зброї. В матеріалах сфабрикованої справи його назвали організатором диверсійно-терористичної групи. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів. Воно тривало 145 днів.