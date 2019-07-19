У Грузії відпустили громадянку України, яку звинувачують у торгівлі дітьми

Громадянка України Юлія Сусляк, яку затримали в Грузії за підозрою в торгівлі дітьми, вийшла на свободу, а грузинська прокуратура оголосила про закриття справи через недостатню доказову базу.

Про це заявила прокурор Мар'ям Гогореліані, повідомляє Новини Грузії.

"Було прийнято рішення про відправлення справи в прокуратуру України. Докази, база письмових свідчень свідків зберігаються в Україні і для здійснення швидкого правосуддя було визнано доцільним відправити справу. Про екстрадицію тут не йдеться. Оскільки вчора було винесено постанову про передачу справи, фактично виходить, що у грузинської сторони у провадженні цієї справи немає. Відповідно, стосовно Сусляк у Грузії жодних запобіжних заходів застосовуватися не буде", - сказала вона.

Сама Сусляк заявила журналістам, що її справа «повністю сфабрикована», і вона знає конкретних людей, які стоять за цим.

"Було прийнято рішення про відправлення справи в прокуратуру України. Докази, база письмових свідчень свідків зберігаються в Україні і для здійснення швидкого правосуддя було визнано доцільним відправити справу. Про екстрадицію тут не йдеться. Оскільки вчора було винесено постанову про передачу справи, фактично виходить, що у грузинської сторони у провадженні цієї справи немає. Відповідно, стосовно Сусляк у Грузії жодних запобіжних заходів застосовуватися не буде", - сказала вона.

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Як повідомлялося, в ніч на 7 червня з Грузії в Україну літаком Президента повернулися десять дітей сім'ї Сусляків з Хмельницької області.

Юлію і Юрія Сусляків підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали в Грузії, коли вона з десятьма дітьми намагалася виїхати в окуповану Росією Абхазію.