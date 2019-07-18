Суд не відсторонив співробітницю МОЗ за клопотанням ДБР – Супрун

Печерський суд не задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань та відмовився відстороняти від посади директорку Державного експертного центру Тетяну Думенко.

Про це у Facebook повідомила в.о. голови МОЗ Уляна Супрун.

"Суддя Печерського суду Галина Матійчук не задовольнила клопотання ДБР та не відсторонила Тетяну Думенко від посади директорки Державного експертного центру", - написала Супрун.

Очільниця МОЗ наголосила, що вважає справу сфабрикованою. "Єдиною метою кримінального провадження було відсторонити директорку ДЕЦ. Це мало стати помстою за зруйновані багатомільйонні схеми фармацевтичної мафії", - вважає вона.

Також Супрун додала, що МОЗ "буде вимагати притягнути до відповідальності ініціаторів та виконавців цієї атаки".

"Тетяна залишиться на посаді, а ДЕЦ продовжить впроваджувати прозорі процедури та чесні правила реєстрації ліків, проведення клінічних досліджень, а українські пацієнти своєчасно отримуватимуть доступ до ліків та інноваційного лікування. Тетяна — професіонал та довела свою чесність і ефективність на цій посаді. Більш ніж вагомим аргументом на її користь є те, що бізнес став на захист державного регулятора! Ми будемо захищати чесних людей за будь-яких обставин. Дякуємо всім, хто в останні дні виступив на підтримку і тим, хто сьогодні прийшов у суд", - написала Супрун та додала: "не на тих напали".

Як повідомляв Укрінформ, СБУ та ДБР розпочали кримінальні провадження щодо діяльності Державного експертного центру МОЗ України, а директору центру Тетяні Думенко вручено підозру.