До напрацювання законів в інформсфері треба залучати активістів - Золотухін

В Україні відсутня єдина покрокова стратегія щодо внесення змін до законодавства в інформаційній сфері.

Про це сказав заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін в Укрінформі під час круглого столу на тему "Яким буде законодавство щодо Інтернету в порядку денному нової Верховної Ради? Пропозиції стейкхолдерів".

“У нас немає єдиного переліку або єдиної покрокової стратегії щодо того, яким чином змінювати законодавство взагалі в інформаційній сфері. “Лакуни” в законодавстві досить всім очевидні. Ми постійно їх обговорюємо. На мій погляд, одна з рис, яка може охарактеризувати останнє скликання парламенту, — це те, що були дуже серйозні конфлікти навколо різного розуміння державними органами і громадськістю законодавчих ініціатив, які приймаються. Очевидно, що головною проблемою, на якій я постійно наголошую, є те, що здебільшого проєкти, які фінансуються донорськими джерелами і нашими іноземними партнерами, говорять, як не треба робити”, — зазначив Золотухін.

Натомість, за його словами, запит громадськості щодо реальних дій і покладання відповідальності на органи державної влади і правоохоронні органи великий.

При цьому він нагадав про телеміст, який телеканали NewsOne і “Россия 24” планували провести 12 липня та намір телеканалу “112 Україна” показати в своєму ефірі кінострічку “Нерозказана історія України” американського режисера Олівера Стоуна, за участю президента РФ Володимира Путіна і голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука.

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Водночас заступник міністра висловив думку щодо необхідності розробляти проєкти “інформаційних” документів за безпосередньої участі громадських організацій.

“Ніхто не пропонує проєктів реальних документів, які можна використати. Було би дуже добре, якби ці проєкти напрацьовувалися на умовах громадських спільнот. Тобто ті донорські ресурси, які виділяють у тому числі на захист свободи в інтернеті, на захист свободи слова в медіа, могли би спрямовуватися на розробку документів, форматувати нормативно-правовий простір і державницьку позицію через ініціативи громадських організацій”, — пояснив Золотухін.