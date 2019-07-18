Супрун прийшла на суд у справі директорки експертного центру МОЗ

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прийшла у Печерський суд, де розглядається клопотання ДБР щодо відсторонення від посади директора Державного експертного центру МОЗ Тетяни Думенко.

Про це Супрун повідомила у Тwitter.

"Розпочалося засідання щодо можливого відсторонення Тетяни Думенко від посади директора ДЕЦ. Представників ДБР на засіданні немає А ми тут, щоб підтримати Тетяну — сміливого чесного професіонала", - написала Супрун.

Розпочалося засідання щодо можливого відсторонення Тетяни Думенко від посади директора ДЕЦ. Представників ДБР @dbr_gov_ua на засіданні немає 🤔 А #МиТут, щоб підтримати Тетяну — сміливого чесного професіонала! pic.twitter.com/GZ3HkvOBbg — Уляна Супрун (@usuprun) 18 липня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ та ДБР розпочали кримінальні провадження щодо діяльності Державного експертного центру МОЗ України, а директору центру Тетяні Думенко вручено підозру.

У МОЗ переконані, що кримінальна справа Думенко є цілком сфабрикованою, а ДБР та СБУ, що висунули їй підозру, захищають інтереси осіб, які заробляли на реєстрації ліків.