Україна приєдналася до Міжнародного центру реєстрації серіальних видань

Генеральний директор ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) офіційним листом поінформував про приєднання України до Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)

При цьому Державну наукову установу "Книжкова палата України імені Івана Федорова" визнали Національним центром ISSN, повідомляє у Facebook пресслужба Держкомтелерадіо.

“Ця подія має велике значення для України на шляху поглиблення її інтеграції у світовий інформаційний, культурний та освітній простір. Їй передувало рішення уряду про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації періодичних видань, який функціонує при ЮНЕСКО з 1976 року. Він був створений з метою впровадження та забезпечення функціонування автоматизованої системи реєстрації серіальних видань, що охоплює увесь спектр записів знань, включених у Міжнародну систему даних серіальних видань (ISDS). На сьогодні, включно з Україною, учасниками цієї системи є 90 країн світу”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наступним етапом становлення Національного центру ISSN стане укладення двосторонньої угоди між Книжковою палатою України імені Івана Федорова та Міжнародним центром ISSN, проходження відповідних тренінгів з бібліографії та програмного забезпечення функціонування центру ISSN в Україні.

Міжнародний центр ISSN заснований у Парижі в результаті угоди між ЮНЕСКО та урядом Франції з метою впровадження й експлуатації автоматизованої інформаційної системи серіальних видань, що охоплює весь діапазон зафіксованих видань. Міжнародний центр ISSN координує діяльність національних центрів ISSN, які здійснюють реєстрацію серіальних видань, що передбачає ідентифікацію назви кожного окремого серіального видання, надання йому унікального Міжнародного стандартного номера ISSN.

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За часів існування СРСР надання міжнародних стандартних номерів - ISSN (Тhe Іпternational Standard Serial Numbers) серіальним виданням (періодичним, продовжуваним і серійним) здійснювала Всесоюзна книжкова палата. З її переходом під юрисдикцію Росії цю роботу в Україні було фактично припинено.