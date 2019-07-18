Національний конкурс "Молодіжна столиця України-2019" стартує 14 вересня

Перше засідання наглядової ради національного конкурсу «Молодіжна столиця України-2019» відбулося 17 липня, а про офіційний старт конкурсу та початок прийому заявок від міст буде оголошено 14 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Як зазначається, до складу ради увійшли представники органів державної влади, асоціацій органів місцевого самоврядування, міжнародних програм та проєктів, громадських організацій, засобів масової інформації.

На засіданні було затверджено критерії конкурсного відбору, форму заявки для участі в зазначеному конкурсі та часові рамки його проведення цього року.

Заплановано, що про офіційний старт конкурсу та початок прийому заявок від міст буде оголошено 14 вересня, під час Всеукраїнського форуму «Молодіжні сходини в Кам'янець-Подільській фортеці» в місті Кам’янці-Подільському.

Заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема підкреслив, що цей конкурс найперше стосується розвитку українських міст та розвитку молоді, яка мешкає в цих містах і яка сьогодні реально впливає на зміни в соціальному, політичному, громадському та економічному вимірі. «Також він є хорошою платформою для діалогу міської влади та молодих людей про те, яке ж майбутнє буде в міста та які можливості можна створювати для молоді», – зазначив він.

«Молодіжна столиця України» – щорічний всеукраїнський конкурс з відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді. Метою конкурсу є узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики, обмін досвідом молодих людей із різних частин України, проведення тематичних заходів упродовж цілого року задля активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році Міністерство молоді та спорту спільно з Українським інститутом міжнародної політики та Національною молодіжною радою України ініціювали проведення в Україні національного конкурсу «Молодіжна столиця України». Першим переможцем конкурсу стало місто Львів.

У 2018 році в конкурсі взяло участь 41 місто з 22 регіонів України, 10 із яких було обрано до фінального етапу відбору. За результатами конкурсу, перемогу та статус молодіжної столиці України 2019 року отримало місто Кам’янець-Подільський.