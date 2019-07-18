Шефір каже, що у Зеленського немає "комплексу Наполеона"

Перший помічник Президента України Сергій Шефір переконаний, що у глави держави Володимира Зеленського абсолютно немає "комплексу Наполеона", а виключно "комплекс суперпорядності".

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на запитання чи немає у Зеленського "комплексу Наполеона", який буває у людей з невисоким зростом.

"Абсолютно немає. Він мало з яких питань комплексує. Тільки, коли його ставлять в позицію «ти обіцяв і не зробив». У нього комплекс суперпорядності", - зазначив Шефір, пожартувавши при цьому, що не такий і маленький зріст у Зеленського - 172 см.

Шефір також заявив, що Зеленський "ніколи не стане мудрувати, якщо не розбирається в питанні", він вміє слухати і дуже швидко вчиться.

"Мені здається, ми з ним тут дуже схожі. Якщо мені кажуть, що я не компетентний, і це дійсно так, то я беру час на те, щоб вникнути в тему і прошу допомоги. Володимир Олександрович вміє слухати, він дуже швидко вчиться" , - наголосив Шефір.