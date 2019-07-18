Зеленський після президентства може повернутися в кіно - Шефір

Перший помічник Президента України Сергій Шефір вважає, що після закінчення роботи на посаді глави держави Володимир Зеленський повернеться в шоубізнес і буде знімати кіно.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Володимир Олександрович вже давно не просто актор, а продюсер з великої літери. Він сценарист, організатор, движок - паровозик, який рухає вагончики. Бути йому чи не бути актором після президентства - питання, на яке мені самому цікаво почути відповідь. Але я впевнений , що він зможе залишитися продюсером і створювати велике гарне кіно ", - зазначив Шефір.

Він заявив, що після відходу від політики вся їх команда також планує повернутися до "улюбленої роботи" і зняти фільм, який отримає "Оскар". "Так, це мрія. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Ми хочемо робити велике кіно. Взагалі наша мрія - це “Оскар", - сказав Шефір.

Відповідаючи на питання, які обов'язки як перший помічник Президента він виконує, Шефір зазначив, що основне його завдання - "бути поруч (із Зеленським - ред.) і стежити за тим, щоб він, ставши політиком, залишився людиною", оскільки часто буває так , що люди, які оточують політика, ведуть його "не в тому напрямку".

На уточнююче запитання, чи не главу Офісу Президента Андрія Богдана він в цьому плані має на увазі, Шефір заявив, що Богдан "наразі в такому не був помічений". "Найголовніше: в нашій команді є людина, яка не боїться сказати правду Президенту, навіть якщо може втратити посаду", - сказав перший помічник глави держави.

Фото: Forbes