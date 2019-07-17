Стало відомо, за якими спеціальностями магістри складатимуть кваліфікаційний іспит

«Зараз ми, на жаль, не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб «поміряти» якість освіти випускників на виході з університету, адже у кожному закладі свій підхід до оцінювання. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит – ЄДКІ, що передбачений Законом «Про вищу освіту». З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати. Підсумки ЄДКІ дозволять об’єктивно оцінити як результати навчання та професійну готовність випускників, так і результати освітньої діяльності університетів», – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона додала, що ЄДКІ також має стати ефективним запобіжником корупційних ризиків.

Зазначається, що до організації та проведення ЄДКІ буде залучене не тільки МОН, а й інші відомства, які формують політику у відповідній сфері. Це дозволить зробити програми та завдання якіснішими та фаховими. Наприклад, для розробки програм іспиту спеціальності «Національна безпека» до процесу залучать СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Міноборони.

З деяких спеціальностей іспит може проводитися у формі ЗНО.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачається для випускників магістратури всіх спеціальності галузей знань «Ветеринарна медицина», «Охорона здоров’я», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека», «Транспорт», а також спеціальності «Право», «Кібербезпека», «Атомна енергетика», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародне право».

«Ми запроваджуємо ЄДКІ на ті спеціальності, які пов’язані з високим рівнем соціальної відповідальності, безпекою, здоров’ям людей, міжнародними зобов’язаннями України. У підготовці таких фахівців діють єдині вимоги, тож, відповідно, потрібен контроль за рівнем та якістю їх дотримання», – наголосила Лілія Гриневич.

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До іспиту допускатимуть студентів, що не мають академічної заборгованості. Якщо випускник не складе з першого разу ЄДКІ, то його мають відрахувати, але можуть поновити для однократного повторного складання іспиту. Якщо ж і друга спроба буде невдалою, то поновитися можна буде для повторного навчання – не менше двох семестрів перед складанням ЄДКІ. Повторне навчання та складання кваліфікаційного іспиту буде виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У МОН відзначили, що ЄДКІ вже запроваджено і проводиться для студентів медичних спеціальностей відповідно до Постанови КМУ №334 від 28.03.2018.