Нацрада оголосила конкурс на 37 FM-частот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 17 липня оголошує конкурс на мовлення, який пропонує для освоєння 37 FM-частот у 14 областях України.

Інформацію про конкурс оприлюднено в газеті “Голос України”, повідомляє пресслужба Нацради.

“Заяви на участь у конкурсі можна подавати з 16 серпня по 16 вересня (18:00) 2019 року. Підбиття підсумків конкурсу відповідно до п. б частини п’ятої ст. 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” має відбутися до 15 листопада цього року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед частот, виставлених на конкурс, є частоти у столиці та обласних центрах – Івано-Франківську, Одесі, Ужгороді.

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“У програмній концепції конкурсу передбачено, що в загальному обсязі мовлення не менше як 50% мають становити передачі інформаційно-аналітичного та публіцистичного спрямування. Усі передачі мають звучати українською мовою. Також заборонено ретрансляцію програм і використання вихідних даних інших мовників”, - наголошують у Нацраді.

Докладніше про перелік частот і конкурсні умови тут.