Справа проти директорки експертного центру МОЗ повністю сфабрикована - Супрун

Справа проти директорки експертного центру МОЗ повністю сфабрикована - Супрун

Укрінформ
Кримінальна справа проти директора Державного експертного центру МОЗ Тетяни Думенко є цілком сфабрикованою, а ДБР та СБУ, що висунули їй підозру, захищають інтереси осіб, які заробляли на реєстрації ліків.
Про це на пресбрифінгу у Кабінеті міністрів України заявила в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора ДБР та СБУ повідомили про підозру директору Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяні Думенко. Це - повністю сфабрикована справа. Правоохоронні органи замість того, щоб посадити тих, хто фабрикує подібні кримінальні справи, переслідує людей, які пробують закривати корупційні потоки у сфері реєстрації ліків", - сказала Супрун.

Вона наголосила, що Думенко запровадила нові процедури у Державному експертному центрі, що унеможливлює корупційні схеми та зловживання. "За останні три роки Думенко, зокрема, впровадила спрощену реєстрацію ліків. Понад 109 найменувань ліків були зареєстровані, уникаючи корупційних схем. Причина підозри ДБР та СБУ є простою: Тетяна зупинила мільйонні схеми збагачення на оренді приміщення ДЕЦ. З 2008 року підприємство орендувало приміщення в однієї мутної компанії. Орендодавець постійно збільшував ціну, співпрацюючи з людиною Богатирьової (Раїса Богатирьова - за часів президента Януковича віце-прем'єр-міністр та міністр охорони здоров'я України - ред).

Читайте також: Україна втричі дешевше закупила ліки від раку грудей - Супрун

За те, що Думенко вирішила перевести ДЕЦ у нове "своє" приміщення та вже не оплачувати оренду їй і висунуто підозру силовими відомствами. Тут немає кримінальної справи - у ДБР немає повноважень розслідувати цю справу. Підозра Думенко є політично вмотивованою і немає перспективи у суді", - наголосила Супр

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-