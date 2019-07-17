Справа проти директорки експертного центру МОЗ повністю сфабрикована - Супрун

"Учора ДБР та СБУ повідомили про підозру директору Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяні Думенко. Це - повністю сфабрикована справа. Правоохоронні органи замість того, щоб посадити тих, хто фабрикує подібні кримінальні справи, переслідує людей, які пробують закривати корупційні потоки у сфері реєстрації ліків", - сказала Супрун.

Вона наголосила, що Думенко запровадила нові процедури у Державному експертному центрі, що унеможливлює корупційні схеми та зловживання. "За останні три роки Думенко, зокрема, впровадила спрощену реєстрацію ліків. Понад 109 найменувань ліків були зареєстровані, уникаючи корупційних схем. Причина підозри ДБР та СБУ є простою: Тетяна зупинила мільйонні схеми збагачення на оренді приміщення ДЕЦ. З 2008 року підприємство орендувало приміщення в однієї мутної компанії. Орендодавець постійно збільшував ціну, співпрацюючи з людиною Богатирьової (Раїса Богатирьова - за часів президента Януковича віце-прем'єр-міністр та міністр охорони здоров'я України - ред).

За те, що Думенко вирішила перевести ДЕЦ у нове "своє" приміщення та вже не оплачувати оренду їй і висунуто підозру силовими відомствами. Тут немає кримінальної справи - у ДБР немає повноважень розслідувати цю справу. Підозра Думенко є політично вмотивованою і немає перспективи у суді", - наголосила Супр