"Хто вбив Павла? Три роки без відповіді": 20 липня проведуть акцію пам'яті Павла Шеремета

У суботу, 20 липня, виповниться три роки з моменту вбивства журналіста Павла Шеремета. У цей день у центрі Києва на місці його загибелі відбудеться акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Відповідний анонс оприлюднило у Facebook видання "Українська правда", яке є організатором заходу і де працював Шеремет.

"20 липня 2016 року у центрі Києва було вбито нашого колегу та друга Павла Шеремета. І президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції називали розкриття цього злочину справою честі. Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства. 20 липня ми згадуємо свого колегу та вимагаємо звіту правоохоронців щодо розслідування цього злочину", - йдеться у повідомленні.

Після акції організатори запрошують всіх охочих на перегляд журналістського фільму-розслідування "Вбивство Павла" до кінотеатру "Ліра".

Як зазначається, акція розпочнеться о 8:00 на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста.

Крім того, як повідомляє сайт Білоруської асоціації журналістів, на батьківщині Шеремета в Білорусі його колеги збираються відвідати могилу на Північному кладовищі в Мінську, покласти квіти і згадати Павла. Білоруські журналісти та рідні й близькі загиблого журналіста вшановуватимуть його пам’ять 20 липня о 12:00.

Павло Шеремет народився у 1971 році в Мінську. До 1992 року працював в одному з білоруських банків. Потім прийшов на білоруське телебачення. Популярність здобув як ведучий щотижневої аналітичної програми "Проспект".

У 1996 році працював головним редактором "Білоруської ділової газети". У тому ж році був призначений завідувачем білоруського бюро Громадського російського телебачення (нині - Перший канал) і власним кореспондентом каналу в Білорусі.

У липні 1997 року, під час знімання репортажу про ситуацію на білорусько-литовському кордоні, був заарештований співробітниками силових структур Білорусі за обвинуваченням у незаконному перетині державного кордону, в отриманні грошей від закордонних спецслужб і в незаконній журналістській діяльності. Його засудили до двох років позбавлення волі умовно і до одного року випробувального строку, журналіст провів у в'язниці три місяці.

У 1998 році Шеремет почав працювати спеціальним кореспондентом програм "Новини" та "Час" дирекції інформаційних програм російського каналу ОРТ, а в січні 1999-го обійняв посаду шеф-редактора російської і зарубіжної кореспондентської мережі дирекції інформаційних програм ОРТ. Був ведучим щотижневої аналітичної програми "Час".

У 2000 році Шеремет залишив програми новин і продовжував працювати на Першому каналі як автор документальних фільмів і спеціальних проєктів в рамках інформаційних програм. Остаточно залишив телеканал у 2008 році.

У другій половині 2000-х років Шеремет також згадувався в пресі як керівник видавництва "Партизан", яке, крім його власних книг, випустило, зокрема, одну з книг російського опозиційного політика Бориса Нємцова. У 2010 році Шеремета було позбавлено громадянства Білорусі.

З 2012 року вів блог в інтернет-виданні "Українська правда", згодом став його виконавчим директором. У червні 2015 року запустив авторський проєкт "Діалоги" на українському телеканалі "24". З вересня 2015 року вів ранкові передачі на "Радіо Вести", з початку 2016-го - програму "Ранок Павла Шеремета" там само.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Замовників та виконавців злочину досі не затримано.

У травні 2019 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в справі щодо вбивства журналіста Шеремета є "серйозний прогрес", однак не навів деталей.