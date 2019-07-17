ДБР направило до суду справу на трьох “оперів”, їм загрожує до 10 років

Державне бюро розслідувань направило до суду справу відносно трьох оперуповноважених поліції у Миколаївській області, які сфальсифікували зізнання у вчиненні злочину.

Про це розповів під час брифінгу директор відомства Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До суду направили кримінальну справу стосовно трьох оперуповноважених з Миколаївської області. Вони обвинувачуються у тому, що застосували силу з метою зізнання у вчиненні злочину”, - сказав Труба.

За його словами, правоохоронці фактично викрали людину.

“Фактично ними було викрадено людину, доставлено його до відділку поліції, застосовано фізичну силу і кайданки. Потім ця особа підвішувалася за руки...”, - додав директор бюро.

Він розповів, що підозрювані підробили заяву про вчинення злочину, а також інші документи.

“Станом на цей час провадження за підозрою цих осіб скеровано до суду. У разі доведення вини, їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі”, - зазначив Труба.

Посадовець наголосив, що розслідування катувань — один з пріоритетів слідчих ДБР.

На даний час відомство проводить розслідування 954 кримінальних справ за фактами застосування фізичної сили правоохоронцями, уточнив він.