ДБР направило до суду справу на трьох “оперів”, їм загрожує до 10 років
Про це розповів під час брифінгу директор відомства Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“До суду направили кримінальну справу стосовно трьох оперуповноважених з Миколаївської області. Вони обвинувачуються у тому, що застосували силу з метою зізнання у вчиненні злочину”, - сказав Труба.
За його словами, правоохоронці фактично викрали людину.
“Фактично ними було викрадено людину, доставлено його до відділку поліції, застосовано фізичну силу і кайданки. Потім ця особа підвішувалася за руки...”, - додав директор бюро.
Він розповів, що підозрювані підробили заяву про вчинення злочину, а також інші документи.
“Станом на цей час провадження за підозрою цих осіб скеровано до суду. У разі доведення вини, їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі”, - зазначив Труба.
Посадовець наголосив, що розслідування катувань — один з пріоритетів слідчих ДБР.
На даний час відомство проводить розслідування 954 кримінальних справ за фактами застосування фізичної сили правоохоронцями, уточнив він.