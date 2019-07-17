Додаткова сесія ЗНО: вступникам пояснили, як подати заяви до вишів

Додаткова сесія ЗНО: вступникам пояснили, як подати заяви до вишів

Укрінформ
Школи вже сьогодні зможуть замовити свідоцтва про освіту для тих випускників, які проходили тестування на додатковій сесії. Після отримання замовлення документи виготовлятимуть упродовж доби й передаватимуть на місця.
Відповідне роз’яснення розміщено на сайті Міністерства освіти та науки у зв’язку зі зверненнями вступників, які складали ДПА у формі ЗНО на додатковій сесії.

Результати ДПА в формі ЗНО з додаткової сесії будуть розміщені в електронних кабінетах шкіл у середу, 17 липня, з 15-ї години, також повідомили в МОН.

«Випускникам та їхнім батькам не варто хвилюватися – все йде за планом. Результати ЗНО з додаткової сесії будуть розміщені навіть раніше, щоб школи робили замовлення. Вступники, що проходили додаткову сесію ЗНО, встигнуть отримати свідоцтва та подати заяви до вишів, прийом яких триває до 18-ї години 22 липня», – зазначив заступник міністра освіти і науки Вадим Карандій.

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Щоб з боку шкіл не виникло затримок з замовленням документів, МОН додатково розіслало лист на місця. У ньому йдеться про те, що школи та органи управління освітою мають замовити свідоцтва, в які треба внести результати додаткових сесій, до 12-ї години 18 липня.

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