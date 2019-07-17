Додаткова сесія ЗНО: вступникам пояснили, як подати заяви до вишів

Результати ДПА в формі ЗНО з додаткової сесії будуть розміщені в електронних кабінетах шкіл у середу, 17 липня, з 15-ї години, також повідомили в МОН.

«Випускникам та їхнім батькам не варто хвилюватися – все йде за планом. Результати ЗНО з додаткової сесії будуть розміщені навіть раніше, щоб школи робили замовлення. Вступники, що проходили додаткову сесію ЗНО, встигнуть отримати свідоцтва та подати заяви до вишів, прийом яких триває до 18-ї години 22 липня», – зазначив заступник міністра освіти і науки Вадим Карандій.

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Щоб з боку шкіл не виникло затримок з замовленням документів, МОН додатково розіслало лист на місця. У ньому йдеться про те, що школи та органи управління освітою мають замовити свідоцтва, в які треба внести результати додаткових сесій, до 12-ї години 18 липня.