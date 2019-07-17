Річниця катастрофи МН17: 298 соняшників у Нідерландах

У Гаазі підсумовували розслідування за 5 років. Росія, як і раніше, відмовляється від співпраці

У переддень п’ятих роковин трагедії МН17 у Нідерландах організували міжнародний симпозіум. Родичі загиблих, представники міжнародної Спільної слідчої групи, розслідувачі Bellingcat, посли Австралії та України, експерти з безпеки повітряного простору, журналісти та психологи – усі вони зібралися разом, щоби згадати жертв катастрофи, підсумувати – що було зроблено за п’ять років, хто має нести відповідальність, як вплинула катастрофа на світ, на безпеку польотів і як не допустити повторення трагедії.

ГЕНПРОКУРОР НІДЕРЛАНДІВ: МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ БАГАТО, ОТЖЕ НЕ ВІДОМО, КОЛИ ОГОЛОСЯТЬ РЕШТУ ПІДОЗРЮВАНИХ

У залі – мертва тиша. На підлозі – 298 соняшників, які символізують 298 жертв катастрофи МН17. Вони наче поєднують рідних із місцем трагедії.

Довкола квітів – порожні стільці. У сусідній залі родичі загиблих при свічках і з чашкою кави в руках сам-на-сам спілкуються з представниками міжнародної Спільної слідчої групи (JIT). Кожен сподівається почути нові подробиці справи. За годину порожню залу заповнює люд.

Першими до трибуни виходять генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек і голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен. Місяць тому вони так само стояли у цій кімнаті конференц-центру, що в нідерландському місті Ньювегейн, оголошуючи дві сенсаційні новини: імена чотирьох причетних до збиття боїнга МН17 та дату початку суду – 9 березня 2020 року. Але цього разу жодної нової інформації. Головна мета зустрічі – озирнутися на минуле й усвідомити – що було зроблено за п’ять років. Зібрати докупи всі факти та відкинути фейки.

Генеральний прокурор Нідерландів пояснює – обсяги наявних матеріалів, які потребують вивчення, є великими. Тож, коли оголосять решту підозрюваних, він сказати не може. При цьому генпрокурор не виключає, що Володимира Цемаха, якого нещодавно затримали українські спецслужби, можуть залучити до справи МН17 як свідка чи підозрюваного, бо саме він допомагав сховати “Бук”.

Фред Вестербек також обурений заявами прем'єр-міністра Малайзії, який не визнає результатів слідства й не вірить у докази проти Росії. “Це стосується власної честі, тому що команда проводить незалежні дослідження”, – наголосив генпрокурор. Водночас, він високо оцінив співпрацю із представниками Малайзії, які входять до міжнародної слідчої групи. “Вони засмучені заявами свого прем’єра. Попри це, вони продовжують плідну співпрацю щодо пошуку нових доказів у справі”, – сказав Вестербек.

ХТО ЗНАЄ БІЛЬШЕ: МІЖНАРОДНА СЛІДЧА ГРУПА ЧИ BELLINGCAT

Сенсаційних новин чекали від засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Гіґґінса. Він не приїхав на неофіційну частину заходу – спілкування за кавою. Тож, коли зрештою вийшов на сцену, зала завмерла в очікуванні.

- Зараз у них є 4 підозрюваних, а скільки є у вас? – підбурює засновника Bellingcat модератор заходу.

- У кого більше інформації? – продовжує він, киваючи у бік голови кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберта Поллісена.

“У нас більше, але тут річ не в тому, у кого більше, а власне – у процесі та у встановленні істини. Ми довго думали, яку інформацію оприлюднювати”, – говорить Поллісен.

У свою чергу, засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс каже, що вони не змагаються – хто знає більше, а навпаки – співпрацюють.

“Ми знаємо більше тільки тому, що маємо доступ до закритої інформації. Водночас багато даних ми отримуємо завдяки команді Bellingcat. Спочатку ми сумнівалися – чи варто співпрацювати із Bellingcat , але потім хтось подав ідею: “Поспілкуймося та дізнаймося, що їм відомо”. І це було правильне рішення, яке привело нас до надзвичайних результатів”, – підхоплює Поллісен.

Саме команда Bellingcat спонукала слідчу групу до збору інформації в інтернеті. Адже це її представники першими почали збирати й аналізувати фото та відео у соцмережах, вибудовувати логічний ланцюжок подій. “Ми змогли відстежити “Бук”, зрозуміти, що Росія більше причетна до катастрофи, аніж Україна, на території якої сталася трагедія. Я б із задоволенням сказав, що це моя заслуга, але то було завдяки багатьом людям, яким вдалося скласти все докупи”, – сказав Гіґґінс.

Зі сцени він розповів, як уже після першого аналізу – відео та фото, на які посилалися дослідники, почали зникати з інтернету. А команду заходилися атакувати хакери. “Також Росія робила публічні заяви щодо нашої участі в розслідуванні. І звинувачувала нас у співпраці з урядом України, у створенні фейкової інформації, не визнавала наших доказів. Будь-який мій коментар перекручували. Ставили під сумнів кожну нашу репліку і результат нашої праці”, – розповів розслідувач.

У РОСІЇ ДОСІ НЕ ПОЯСНИЛИ, ЧОМУ ЗАКРИЛИ НЕБО НА КОРДОНІ З УКРАЇНОЮ ПЕРЕД ТРАГЕДІЄЮ

Після катастрофи МН17 експерти знову та знову говорять про ризики польотів над зонами конфліктів. Рада з безпеки Нідерландів випустила одинадцять рекомендацій, спрямованих на запобігання повторенню трагедії МН17. Серед них, зокрема, обмін інформацією щодо загрози, оцінювання ризиків.

“Країни, в яких точиться збройний конфлікт, мають інформувати авіакомпанії про безпеку повітряного простору. І ця трагедія спонукала до усвідомлення того, що не був налагоджений механізм для попередження трагедії”, – сказала під час свого виступу експертка з польотів над зонами конфлікту Марйолейн ван Асселт.

Модератор перериває її виступ і питає: “Чи має Україна нести відповідальність за те, що своєчасно не закрила повітряний простір?”

Слово бере посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов. Висловивши співчуття тим, хто втратив своїх близьких унаслідок трагедії, він нагадує, що Україна почала співпрацювати з міжнародною Спільною слідчою групою з першого ж дня від початку розслідування. “І нам вдалося дійти до відкриття низки важливих речей у співпраці з Нідерландами та іншими країнами. Також Україна відзначає для себе МН17 як одну з важливих справ у позовах проти Росії в міжнародних судах. Повертаючись до вашого питання: Україна вжила всіх необхідних заходів щодо наявної загрози. Ми мали інформацію про те, що зброя, яка була, могла сягнути лише 5 тисяч метрів, і саме тому ми передбачили ще більший буфер, до 7 тисяч метрів. Росія ніколи не розкривала інформації, що вона збирається забезпечити (бойовиків — ред.) іншим типом зброї”, – наголосив він.

Варто нагадати, що Україна запроваджувала заборони на польоти цивільної авіації. Спочатку не можна було літати нижче, ніж півтора кілометра, потім нижче від ешелону FL260 (7900 метрів). 14 липня 2014 року Україна підняла планку до 9800 метрів, ешелоном FL320.

Водночас, Росія у ніч проти 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації у своєму суміжному з Україною повітряному просторі на висоті менш як 16150 метрів, що порівняно з максимальною висотою враження зенітного ракетного комплексу "Бук" (близько 18 км).

До речі, російських представників не було в залі, щоб пояснити – чому РФ закрила повітряний простір на кордоні менш ніж за добу до трагедії.

Росія й досі відмовляється від співпраці в розслідуванні міжнародної Спільної слідчої групи.

Чергова зустріч представників Нідерландів, Австралії та Росії щодо розслідування катастрофи MH17 має відбутися вже цього літа. Про це під час свого виступу сказав посол Австралії Метью Неухаус. Як справжній дипломат, він не розкрив жодних подробиць, але запевнив – робиться усе можливе, щоб домогтися справедливості для жертв авіакатастрофи.

Уже за кілька годин у залі знову запанувала мертва тиша. Після конференції родичам віддали соняшники, як символ пам'яті про 298 загиблих у катастрофі МН17.

Ірина Драбок, Гаага

Фото автора, Укрінформ