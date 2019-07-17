П'ята річниця збиття МН17: інформаційний марафон

5 років тому пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі.

Усі 283 пасажири і 15 членів екіпажу загинули. Спеціально до річниці трагедії Український кризовий медіа-центр спільно з Hybrid Warfare Analytical Group організовує інформаційний марафон за участі експертів, журналістів-розслідувачів та дипломатичних представників.