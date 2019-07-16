"Мова об'єднує": до акції долучилися вже пів тисячі українців

Жителі 20 міст України зібралися на всеукраїнську акцію, щоб відзначити набрання чинності закону про державну мову.

До акції у Києві біля арки Дружби народів приєдналося вже близько 500 громадян, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Для киян та гостей столиці з нагоди початку дії закону про мову виступлять Євгенія Скарлет, гурт "Скіменс", Девід Аксельрод, Наталка Карпа, Соня Кей, М'ята, Світлана Тарабарова, Злата Огнєвіч та гурт "Мандри".

Крім Києва в акції також беруть участь Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ананьїв, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.

Акція "Мова об'єднує!" / Фото: Ірина Бахурська

Організаторами акції є громадські організації та волонтери.

За їх словами, акція не є політичною.

Як повідомляв Укрінформ, 25 квітня ВР України ухвалила закон про мову. Відповідно до нього, володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані Президент, Голова Верховної Ради та його заступники, Прем'єр-міністр, усі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, народні депутати, державні службовці та посадовці всіх рангів, керівники та особовий склад Нацполіції, судді, адвокати й нотаріуси, керівники закладів освіти, педагоги та медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Законом запроваджується Державна програма сприяння опануванню української мови та обов'язкове володіння державною мовою для осіб, які мають намір отримати громадянство України.

Водночас закон передбачає, що супровід культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів в Україні має здійснюватися державною мовою.

Законом також визначаються особливості застосування державної мови у сфері культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, у сфері обслуговування споживачів та інших галузях. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.