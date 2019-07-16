Посібники Інституту нацпам'яті схвалили для використання у школах

“Одним із пріоритетних напрямів діяльності Інституту є створення літератури, яка популяризує українську історію. За 5 років створено багато книг, брошур, віртуальних ресурсів, а також настільні ігри. Вони вже розійшлися тисячними накладами. Сьогодні Міністерство освіти і науки схвалило цілу низку наших видань до використання в освітньому просторі, визнало їх відповідність державному стандарту, шкільній навчальній програмі, іншим педагогічним вимогам. Переконані, що наша друкована та електронна продукція знайдуть своє місце у школі, допомагатимуть зацікавити молодь у вивченні минулого свого народу”, - сказав заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак.

Він зазначив, що у новому навчальному році вчителі й учні зможуть послуговуватися виданнями, присвяченими Українській революції 1917-1921 років, Голодомору 1932-1933 років, Другій світовій війні та Українській повстанській армії.

За словами Тиліщака, це стало можливим завдяки поглибленню співпраці Українського інституту нацпам’яті із Міністерством освіти і науки та Інститутом модернізації змісту освіти.

“Для підвищення ефективності державної політики відновлення та збереження національної пам'яті українського народу засобами історичної освіти ми активно долучаємося до підготовки шкільних програм з історії України та інтегрованого курсу, розробляємо методичні рекомендації, інформаційні та візуальні матеріали. Ними вже давно користуються освітяни під час викладання важливих тем історії України ХХ століття, відзначення пам'ятних дат і ювілеїв видатних осіб, організації виховних заходів національно-патріотичного спрямування”, - відзначив він.

Відтак Український інститут національної пам’яті звернувся до Інституту модернізації змісту освіти з проханням здійснити науково-методичну експертизу літератури та ресурсів Українського інституту національної пам’яті і надати їм схвалення Міністерства освіти і науки України. Видання містять національно-патріотичну складову, мають потужний потенціал для очищення освітнього простору від радянських ідеологічних кліше та запобігання його політизації, додав заступник голови УІНП.

Таким чином, гриф МОН України отримали: методичний посібник «Бабин Яр – пам’ять на тлі історії»; набір інтерактивних карток “Україна в роки Другої світової війни (1939–1945)”; ілюстративний проект “100 облич Української революції”; науково-популярне видання, присвячене 100-річчю подій Української революції 1917–1921 років; інформаційно-просвітницькі матеріали у вигляді дитячої гри про діяльність ОУН та УПА; інформаційно-просвітницькі матеріали-настільна дитяча гра за мотивами подій та місць Української революції 1917–1921 років; книга-каталог "Спротив геноциду"; брошура «УПА. Відповідь нескореного народу»; брошура «Голодомор. Комуністичний геноцид в Україні»; брошура «Карпатська Україна»; брошура "Україна в Другій світовій війні".