У МОЗ назвали сфабрикованими справи щодо Державного експертного центру

СБУ та ДБР розпочали кримінальні провадження щодо діяльності Державного експертного центру МОЗ України, а директору центру Тетяні Думенко буде вручено підозру.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань прийшли в Державний експертний центр МОЗ України, аби вручити підозру нинішньому директору Тетяні Думенко. Кримінальні провадження - сфабриковані, а такі дії СБУ і ДБР — атака на прозорість і чесність у сферах роботи ДЕЦ, зокрема щодо реєстрації ліків", - йдеться у повідомленні.

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У МОЗ вважають, що головна причина таких дій у тому, що "директор ДЕЦ зупинила схему збагачення на оренді приміщень для підприємства".

"Офіційна причина — господарські питання, які виникли на ґрунті попередніх управлінських рішень та за ініціативи окремих бізнес-структур з метою перешкоджання безперебійної роботи підприємства. Тож нині прозорість і чесність ключових напрямків діяльності ДЕЦ під загрозою. Це і реєстрація ліків, і електронний реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, і клінічних досліджень", - зазначили у МОЗ.

Там наголосили, що інформуватимуть про подальший розвиток подій.