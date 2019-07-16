"Миротворець" повідомив, що не оброблятиме російськомовні листи з РФ

"У Центрі "Миротворець" з 16.07.2019 року повністю припиняється обробка листів, що надходять від громадян країни-агресора російською мовою. Громадян інших, цивілізованих, країн це обмеження не стосується", - зазначається в повідомленні.

Водночас для росіян залишено можливість комунікації з Центром українською та англійською мовами.

У Центрі також окремо нагадали, що листи, які надсилаються на адресу "Миротворця" з поштових сервісів .ru, також не обробляються і автоматично потрапляють у смітник.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".