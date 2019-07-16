ДБР не порушувало справу щодо контрнаступу на Донбасі у 2014 році
Укрінформ
Держбюро розслідувань не порушувало кримінальну справу за заявою ексзаступника голови АП Януковича Андрія Портнова про організацію контрнаступу ЗСУ на Донбасі у 2014 р.
Про це повідомила у коментарі Укрінформу речниця відомства Анжеліка Іванова.
“Такого провадження у ДБР немає. Ця інформація не відповідає дійсності”, - сказала вона.
Раніше на своїй сторінці у Facebook народний депутат Тетяна Чорновол написала, що ДБР порушило кримінальну справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних сил, в результаті якого відбулося звільнення Словянська, Бахмута, Сєверодонецька у 2014 році.