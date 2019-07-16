Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав бухгалтерів та аудиторів із професійним святом.

Про це повідомляє Урядовий портал

"Бухгалтери та аудитори стають надзвичайно важливою і подекуди ключовою ланкою ведення господарської діяльності і бізнесу", - зазначив Гройсман.

Він додав, що загальне пожвавлення економічних та фінансових процесів підвищує рівень відповідальності бухгалтерів та аудиторів, спонукає їх до впровадження нових сучасних методів у бухгалтерському обліку.

"Упевнений, що фаховий рівень українських спеціалістів сприятиме подальшому розвиткові вітчизняних підприємств та економіки загалом, а також утвердженню у нашій країні європейських норм і підходів з ведення бухгалтерського обліку та провадження аудиторської діяльності", - наголосив Прем'єр-міністр і побажав бухгалтерам та аудиторам України усіляких гараздів.

Фото: Володимир Гройсман, Фейсбук