Піт Плуг, родич трьох жертв трагедії МН17, член правління фонду “Авіакатастрофа”

Голландець Піт Плуг утратив брата, невістку і племінника у катастрофі пасажирського літака, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. П’ять років тому Піт Плуг із дядька перетворився на батька для двох дочок свого брата, які не полетіли у ту смертельну відпустку. Він також є членом правління нідерландського фонду “Авіакатастрофа” родичів жертв трагедії (із 298 загиблих 196 були громадянами Нідерландів). У переддень вшанування пам’яті загиблих, в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу Піт Плуг розповів: як змінилося його життя після трагедії. Що думає про повернення Росії в ПАРЄ, про позов проти України та про нового можливого фігуранта справи МН17. МИ ХОЧЕМО ЗНАТИ, ХТО ВІДДАВ НАКАЗ ЗБИТИ ЛІТАК - Розкажіть про той страшний день, коли ваше життя розділилося на «до» і «після». Як ви дізналися про трагедію? Що ви робили в той момент? - Я саме сидів на дуже романтичній терасі з кількома колегами, із гарним келихом вина. Один із моїх колег подивився у свій телефон і побачив, що був збитий літак. Я спитав його: “Що то за літак, куди він летів?” І він сказав, що в Куала-Лумпур. І тієї миті я щось відчув. Я знав, що мій брат летів у Куала-Лумпур. Я зрозумів, що то був літак мого брата. Я зателефонував дружині й двом дочкам мого брата, які не полетіли з ним, – і з того моменту почалася наша трагедія. - 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття МН17. Тепер, коли ви знаєте імена чотирьох підозрюваних і дату суду – 9 березня 2020 року, чи вірите ви, що вони постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності? - Ми раді почути, що призначена дата суду, що названі імена підозрюваних. Я сподіваюся, що знайдуть більше причетних до збиття МН17, також ми хочемо знати – хто натиснув кнопку і віддав наказ збити літак. Але чотири людини для початку – це дуже хороша новина для нас. Хоча не думаю, що вони будуть у суді. Та, попри це, суд відбудеться. І для нас це є надзвичайно важливим, що коли їх навіть не буде на лаві підсудних, то суд усе одно відбудеться. - Українські спецслужби затримали на окупованій території Володимира Цемаха. Він служив у проросійських формуваннях "ДНР", допомагав ховати “Бук”. Тому може стати основним свідком чи підозрюваним у судовому процесі у Нідерландах. Що вам відомо про нього? На вашу думку, чи буде він присутнім у суді у справі МН17? - Я читав про це. Я не знаю багато про цього чоловіка. Він був свідком катастрофи МН17, і я не знаю, чи він є підозрюваним у справі МН17, бо Міжнародна спільна слідча група не називала його імені. Отже, треба зачекати – що скаже слідча група про цього чоловіка.

У ПАРЄ ДУЖЕ ПОБЛАЖЛИВІ ДО РОСІЇ - Як відомо, ПАРЄ проголосувала «за» повернення Росії. І більшість делегатів із Нідерландів підтримали це рішення, хоча родичі надіслали лист із вимогою не допустити повернення РФ. Що означає це рішення для вас? Адже лише двоє з-поміж семи нідерландських депутатів проголосували проти повернення Росії, виходить, що вони пробачили МН17? Повертаючи Росію, у ПАРЄ мали змусити її співпрацювати в розслідуванні, тільки за цієї умови вона могла повернутися. Нічого не було зроблено - Це дуже дивно для мене, оскільки ПАРЄ засноване для того, щоб захищати права людини. І це дуже дивно не лише для мене, а й для всіх нас. І ми не розуміємо, чому Росія, яка порушила права жертв МН17, повертається в ПАРЄ із правом знову голосувати. Ми, родичі загиблих у трагедії МН17, не можемо зрозуміти, чому Росія має змогу повернутися без жодних умов. Повертаючи Росію, вони мали змусити її співпрацювати в розслідуванні, тільки за цієї умови вона могла повернутися. Нічого не було зроблено. Ми не розуміємо цього, це дуже дивно для нас. Я не погоджуюся із цим рішенням, але водночас я розумію, що в ПАРЄ остерігаються виходу Росії, що означало би позбавлення російських громадян можливості звертатися до Європейського суду з прав людини. Але як же тоді ми? Виходить, що вони не підтримують нас такими своїми діями і таким поглядом на ситуацію. Так, вони сказали, що слід змусити Росію співпрацювати в розслідуванні, і вони сприятимуть цьому, це добре для нас, але попри це, як на мене, вони надто поблажливі до Росії. - Чи питали ви делегатів із Нідерландів – чому вони голосували за повернення Росії? - Ми питали всю голландську делегацію та маємо відповідь, але я розповім вам, про що йшлось у листі від них уже після жалобних днів. МІЙ БРАТ – ОДИН ІЗ ДВОХ, КОГО НЕ ІДЕНТИФІКУВАЛИ - Це будуть уже п’яті роковини катастрофи МН17. Як ви готуєтеся до цього? Чи є у вас особливі місця пам'яті? - Я посадив три дерева: брата, його дружини та сина. Я дуже заклопотаний усіма приготуваннями. Доволі багато речей треба зробити. Ви знаєте, взагалі цей день повертає нас у ті щасливі часи до трагедії. Період до того, як усе це сталося п’ять років тому, а також до страшного дня – 17 липня 2014 року, коли був процес ідентифікації. Мого брата досі не ідентифікували. Він – один із двох людей, кого не ідентифікували. Минуло п’ять років, і нічого від мого брата не знайшли… Це дуже боляче. Останки братової дружини та їхнього сина повернули, але від мого брата – нічого, жодних людських останків чи багажу немає, нічого, наче його ніколи й не існувало. Моя мати померла три місяці тому, і вона не могла повірити, що він загинув, бо не могла попрощатися з ним. Він просто зник. Мій батько, йому зараз 86 років, для нього це також дуже болісно, бо він хоче впевнитись у його смерті, але ти не можеш впевнитися, бо немає тіла, немає людських останків. ДЛЯ РОДИЧІВ ВАЖЛИВО, ЩО КАНАДА І УКРАЇНА ПІДТРИМУЮТЬ ЇХНІЙ ПОЗОВ ЩОДО РОСІЇ В ЄСПЛ - Що ви думаєте про заяви прем'єр-міністра Малайзії, який неодноразово ставив під сумнів причетність Росії до трагедії MH17? А ще казав, що має сумніви щодо об’єктивності очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування трагедії? - Це дуже дивна заява. Малайзія є частиною розслідування, має стосунок до Міжнародної слідчої групи. Родичі загиблих із Малайзії написали лист, у якому виступили проти такої позиції свого прем’єра. Вони також підтримують результати розслідування, і, я вважаю, що з боку прем'єр-міністра Малайзії недоречно заперечувати результати розслідування. А що мене дивує найбільше – він не підтримує своїх людей у їхній боротьбі за справедливість. Я не можу цього зрозуміти.