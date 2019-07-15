Рада оголосила конкурс для кандидатів на посаду судді КС

Верховна Рада оголосила про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України і початок прийому пропозицій депутатських фракцій та груп щодо кандидатів на посаду судді КСУ.

Про це повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради.

“Закон України "Про Конституційний Суд України" від 13 липня 2017 року № 2136-VIII передбачає конкурсні засади відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України та порядок їх призначення. Станом на 15 липня 2019 року вакантною є 1 посада судді Конституційного Суду України, призначення на яку здійснює Верховна Рада України”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до частини першої статті 12 закону «Про Конституційний Суд України», підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу КС, у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради, з урахуванням положень цієї статті.

“Згідно з частиною третьою статті 2084 Регламенту Верховної Ради України депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді Конституційного Суду України. Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи”, - пояснюють в Інформуправлінні ВР.

У повідомленні зазначається, що депутатська фракція, група чи група позафракційних народних депутатів подає пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді КС, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 закону «Про Конституційний Суд України», до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду, протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).

Як інформують у ВР, пропозиції депутатських фракцій (груп) щодо кандидатів на посаду судді КСУ разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти таку посаду та документами приймаються Комітетом Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя через Апарат ВР з 15 липня 2019 року по 14 серпня 2019 року включно. Зазначається, що документи, які подані до Апарату Верховної Ради України після 15 серпня 2019 року, Комітетом не розглядатимуться.