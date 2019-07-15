Дати обрання нового голови Нацради досі немає

Дата обрання нового голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення наразі невизначена.

Про це сказав новопризначений член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Зіневич у понеділок під час зустрічі з представниками менеджменту телеканалів, журналістами та медіаекспертами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене наразі такої інформації немає. Це питання ще буде розглядатися серед членів Нацради, тому стежте за новинами. Але ще поки немає такої дати", - сказав Зіневич.

Як повідомлялося, посада голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення досі залишається вакантною.