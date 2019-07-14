В ОБСЄ закликали ретельно розслідувати обстріл каналу “112 Україна”
Відповідну заяву оприлюднено на сайті ОБСЄ.
"Я засуджую атаку на будівлю каналу "112 Україна" у Києві. На щастя, ніхто не постраждав, але такому насильству та погрозам стосовно ЗМІ не може бути місця. Це – безпрецедентний акт залякування, який міг би мати драматичні наслідки", - заявив Дезір.
При цьому він привітав швидку реакцію на інцидент з боку українських правоохоронних органів.
"Я закликаю українську владу ретельно розслідувати атаку та притягнути до відповідальності винних у цьому злочині", - додав представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 13 липня у Києві з гранатомета було обстріляно будівлю телеканалу "112 Україна". У результаті ніхто не постраждав. Правоохоронці кваліфікували інцидент як терористичний акт.