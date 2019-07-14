В ОБСЄ закликали ретельно розслідувати обстріл каналу “112 Україна”

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав Україну провести ретельне розслідування обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна" та покарати винуватців.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"Я засуджую атаку на будівлю каналу "112 Україна" у Києві. На щастя, ніхто не постраждав, але такому насильству та погрозам стосовно ЗМІ не може бути місця. Це – безпрецедентний акт залякування, який міг би мати драматичні наслідки", - заявив Дезір.

При цьому він привітав швидку реакцію на інцидент з боку українських правоохоронних органів.

"Я закликаю українську владу ретельно розслідувати атаку та притягнути до відповідальності винних у цьому злочині", - додав представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 13 липня у Києві з гранатомета було обстріляно будівлю телеканалу "112 Україна". У результаті ніхто не постраждав. Правоохоронці кваліфікували інцидент як терористичний акт.