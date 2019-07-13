Справа Марківа: депутат Матківський повернувся в Україну

Народний депутат Богдан Матківський, проти якого італійський суд у справі Віталія Марківа просив прокуратуру відкрити кримінальну справу, повернувся до України.

Про це у Facebook повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

“Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь-яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну. Єдине що, нам прийшлось перебрати багато варіантів де “переходити кордон”, - зазначив Перелигін.

Урешті-решт, за його словами, у супроводі консулів Матківський пройшов всі формальності в аеропорту Бергамо і вилетів до Києва.

“Павійський суд не просто змагається з Басманним судом у Москві, але серйозно вирішив захопити лідерство”, - додав посол України.

Як повідомляв Укрінформ, суд в Італії вирішив направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського у справі про загибель на Донбасі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. Матківський був командиром підрозділу Нацгвардії, якому підпорядковувався Марків.

У п’ятницю, 12 липня, суд в Італії засудив Віталія Марківа на 24 років ув'язнення.