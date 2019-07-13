Малахов потрапив до бази "Миротворця"

Російського телеведучого Андрія Малахова внесли до бази сайту «Миротворець» через телеміст між росіянами й українцями «Треба поговорити».

У формулюванні сайту йдеться: "Свідома участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) - т.зв. «Телеміст між Росією й Україною «Треба поговорити», організованій антиукраїнським пропагандистським каналом «Росія 1».

Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

Телеміст показали 12 липня о 18:00 на каналі «Росія 1». Малахов разом з Марією Ситтель виступили ведучими програми. В ході телемосту діячі науки, кіно, спорту з Росії спілкувалися з жителями України по скайпу.