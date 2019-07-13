Денісова привітала Сенцова з днем народження

“Сьогодні українському режисеру Олегу Сенцову виповнюється 43 роки. Як і багато українців, які утримуються за ґратами в РФ, він постраждав за свою любов до Батьківщини. Понад п’ять років складної боротьби, випробувань, шаленого психологічного тиску… ” - написала омбудсмен.

Вона підкреслила, що за цей час "він став символом незламності всіх українських політв’язнів".

“З днем народження тебе, Олеже! Мріємо, коли скажемо: “Вітаємо вдома”. Робитимемо все, щоб це сталося!” - звернулася Денісова до режисера.

Олег Сенцов зустрічає свій день народження за ґратами вже вшосте. В цей день цьогоріч в Україні та за її межами заплановано заходи, присвячені Олегу Сенцову. У Києві, зокрема, відбудеться флешмоб “Сенцов +” та перформанс “За межею”, присвячений українським політв’язням, яких утримують у РФ. В межах Одеського кінофестивалю покажуть перший трейлер фільму за п’єсою Сенцова “Номери”.

Олега Сенцова 11 травня 2014 року затримала у Криму ФСБ Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, у слідчий ізолятор в Лефортово. Сенцова звинуватили в тероризмі та незаконному зберіганні зброї. В матеріалах сфабрикованої справи його назвали організатором диверсійно-терористичної групи. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів. Воно тривало 145 днів.