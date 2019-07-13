Помилуваний Зеленським політв’язень Литвінов вийшов на волю

«Катували слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна. Хочу сказати, що Путін – це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко», — розповів Литвінов про своє ув’язнення в Росії.

Українського політв’язня Літвінова випустили з колонії в Харкові — його помилував Зеленський. У Росії українця за сфабрикованим звинуваченням засудили до 8,5 років ув'язнення. Після 5 років, проведених в російських колоніях, його відправили відбувати покарання в Україну pic.twitter.com/F6UlURmcUm — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 липня 2019 р.

Литвінов подякував Президенту України Зеленському за помилування, а громадськості та ЗМІ — за підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський помилував політв'язня Кремля українця Сергія Литвінова, якого РФ передала Україні для відбування покарання. Литвінов 4 місяці перебував в колонії в Харкові після передачі з РФ. У Росії він відсидів 5 років у в’язниці - політв’язня засудили до восьми з половиною років за нібито розбій, хоча спочатку хотіли засудили на 25 років за вбивство неіснуючих насправді людей на Луганщині, коли Литвінов був у складі батальйону «Дніпро-1».

Фото: Громадське