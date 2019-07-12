Нацрада промоніторить показ фільму Стоуна на "112 Україна"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом «112 Україна» фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України» та за наявності порушень застосовуватиме відповідні санкції.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації", - йдеться у повідомленні.

Регулятор наголошує, що здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом «112 Україна» показу фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України», який нібито стане «правдивою розповіддю про події останніх років в Україні».

"За наявності порушень норм Законів України «Про телебачення і радіомовлення» і «Про інформацію» Національна рада ініціюватиме позапланову перевірку мовника і застосування відповідних санкцій, які передбачені законодавством", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, Мінінформполітики вважає, що намір телеканалу “112 Україна” демонструвати пропагандистський телефільм Олівера Стоуна “Revealing Ukraine” («Нерозказана історія України»), героями якого, зокрема, є голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і президент РФ Володимир Путін, має ознаки загрози для інформаційної безпеки України.

На переконання МІП, поява в ефірі українського телеканалу відверто пропагандистського фільму є черговим етапом масштабної антиукраїнської кампанії держави-агресора, що спрямована на дискредитацію України в світі, підрив національної єдності та провокації внутрішньонаціональних конфліктів та ворожнечі всередині Україні.

З метою захисту інформаційного суверенітету України та протидії зовнішнім негативним впливам МІП закликав усі компетентні органи, зокрема Нацраду з питань телебачення і радіомовлення та Службу безпеки України, надати кваліфікацію діям телеканалу “112 Україна” та невідкладно вжити відповідних заходів.