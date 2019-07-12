Нацрада промоніторить показ фільму Стоуна на "112 Україна"
Про це повідомляється на сайті Нацради.
"Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації", - йдеться у повідомленні.
Регулятор наголошує, що здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом «112 Україна» показу фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України», який нібито стане «правдивою розповіддю про події останніх років в Україні».
"За наявності порушень норм Законів України «Про телебачення і радіомовлення» і «Про інформацію» Національна рада ініціюватиме позапланову перевірку мовника і застосування відповідних санкцій, які передбачені законодавством", - заявили у відомстві.
Як повідомлялося, Мінінформполітики вважає, що намір телеканалу “112 Україна” демонструвати пропагандистський телефільм Олівера Стоуна “Revealing Ukraine” («Нерозказана історія України»), героями якого, зокрема, є голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і президент РФ Володимир Путін, має ознаки загрози для інформаційної безпеки України.
На переконання МІП, поява в ефірі українського телеканалу відверто пропагандистського фільму є черговим етапом масштабної антиукраїнської кампанії держави-агресора, що спрямована на дискредитацію України в світі, підрив національної єдності та провокації внутрішньонаціональних конфліктів та ворожнечі всередині Україні.
З метою захисту інформаційного суверенітету України та протидії зовнішнім негативним впливам МІП закликав усі компетентні органи, зокрема Нацраду з питань телебачення і радіомовлення та Службу безпеки України, надати кваліфікацію діям телеканалу “112 Україна” та невідкладно вжити відповідних заходів.