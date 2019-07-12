Мінінформ - СБУ: показ на "112" “Revealing Ukraine” Стоуна є загрозою нацбезпеці

“МІП вважає неприпустимою трансляцію на українських телеканалах відеоматеріалів, що відкрито поширюють антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди та маніпуляції, що використовуються Російською Федерацією в ході гібридної війни проти України”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що відеоматеріал “Revealing Ukraine”, назва якого перекладена як “В боротьбі за Україну”, виготовлено з метою просування пропагандистських наративів держави-агресора, багато з яких вже неодноразово були розвінчані та спростовані, як офіційними державними органами України, так і громадськими організаціями та волонтерами, які протидіють поширенню дезінформації в українському інформаційному просторі.

Зокрема, аналіз отриманої інформації говорить про те, що фільм Олівера Стоуна, не дотримуючись жодного балансу у подачі інформації, просуває кремлівську пропаганду про те, що події Революції Гідності, нібито, були “керованими ззовні” Сполученими Штатами Америки, що РФ “не має відношення” до агресії на Донбасі, що захоплення українських моряків у Керченській протоці є “провокацією влади України” та багато інших.

Просування згаданих пропагандистських наративів напередодні виборів має на меті загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні, а також сприяє проведенню державою-агресором спеціальних інформаційних операцій в Україні та інших державах з метою створення негативного іміджу України у світі, наголошують у МІП.

Норми Доктрини інформаційної безпеки України визначають такі факти як загрози національній безпеці України в інформаційній сфері. Крім того, цей відеоматеріал має на меті виправдання агресії Російської Федерації та введення в оману світової аудиторії щодо реальних причин окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, а також Кримського півострову.

МІП вважає, що поява в ефірі українського телеканалу відверто пропагандистського фільму є черговим етапом масштабної антиукраїнської кампанії держави-агресора, що спрямована на дискредитацію України в світі, підрив національної єдності та провокації внутрішньонаціональних конфліктів та ворожнечі всередині Україні.

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З метою захисту інформаційного суверенітету нашої держави та протидії зовнішнім негативним впливам, МІП звертається до усіх компетентних органів, зокрема Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Служби безпеки України, з проханням надати кваліфікацію діям телеканалу “112 Україна” та невідкладно вжити відповідних заходів у межах своєї компетенції.