Справу Ситника про корупцію передали до суду

Справу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про відпочинок на базі в Рівненській області за кошти інших осіб передано до суду.

Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Сьогодні директор НАБУ Ситник вчергове не прийшов на виклик до Нацполіції по справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою.

Відтак, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду", - написала Сарган.

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Як повідомлялося, очільника НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував елітний відпочинок, який йому оплачували треті особи. Відповідно до показів свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" на Рівненщині 5 разів. Кожен з таких відпочинків, нібито, обійшовся його “спонсорам” у 100 тисяч гривень.

Генпрокурор Юрій Луценко також підтвердив ЗМІ, що слідчі ДБР встановили, що “за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою”. Луценко додав: якщо у Ситника не буде документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до МВС для підготовки проти нього протоколу про корупцію.

Максимальний термін, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), складає 5 років.