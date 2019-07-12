Вирок Марківу: в Італії можуть відкрити справу проти депутата

Суд в Італії вирішив направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського у справі про загибель на Донбасі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

Про це повідомив у Facebook активіст і лідер однієї з українських громад в Італії Олесь Городецький.

"Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського", - написав він.

Як повідомлялося, народний депутат України Богдан Матківський був командиром підрозділу Нацгвардії, якому підпорядковувався Віталій Марків.

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У п’ятницю, 12 липня, суд в Італії виніс вирок нацгвардійцю Марківу, засудивши його до 24 років ув'язнення.

Марків, який має громадянство України та Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Глава МВС України Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним вирок італійського суду Марківу і заявив, що його буде оскаржено.