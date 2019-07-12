Україна приєдналася до глобального зобов’язання щодо свободи ЗМІ

У рамках Міжнародної конференції з питань свободи медіа (Global Conference for Media Freedom), яка відбулася у Лондоні 10-11 липня, було підписано програмний документ під назвою "Глобальне зобов’язання щодо свободи медіа".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інформаційної політики.

Від України підпис під документом поставила голова української делегації, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

Як зазначається у документі, підписаному 10 липня, у світі з'являється все більше загроз свободі ЗМІ. Водночас саме свобода медіа є невід’ємною складовою глобальної безпеки й добробуту. Для контролю за діяльністю урядів люди потребують вільних медіа, які надаватимуть їм точну інформацію та вичерпний аналіз.

Підкреслюється, що для подолання загроз свободі медіа необхідно вжити заходів на глобальному й національному рівнях.

Так, країни-підписанти документа зобов’язуються працювати разом із метою захисту свободи медіа. Зокрема, вони зобов’язуються робити спільні заяви й вживати спільних дій у межах Коаліції за свободу медіа, яка буде: обґрунтовувати основоположне значення свободи медіа для безпеки, процвітання й добробуту будь-якого суспільства; об’єднувати сили для обміну необхідною інформацією та вжиття заходів у випадках, коли журналісти і медійні організації перебувають під загрозою; висвітлювати порушення свободи медіа та зловживання нею, доводячи їх до відома світової громадськості; вживати спільних дій, аби на найвищому рівні втручатися в діяльність урядів країн, де свобода медіа перебуває під загрозою, і виявляти солідарність із країнами, які діють для зміцнення свободи медіа; розглядати всі можливі заходи з метою реагування на порушення міжнародних прав людини та зловживання ними, в тому числі прав, пов’язаних зі свободою медіа.

Підписанти також зобов’язуються сприяти міжнародним ініціативам із утвердження свободи медіа; підтримувати та покращувати зусилля багатосторонніх інституцій, журналістських об’єднань і громадських організацій, які надають підтримку працівникам медіа і медійним організаціям, що перебувають під загрозою; до таких зусиль можуть входити механізми з ініціювання окремих справ щодо порушення прав чи зловживання ними, а також реагування на такі справи.

Крім того, вони зобов’язуються заохочувати й підтримувати уряди, аби ті вживали заходів зі зміцнення свободи медіа, залучати громадянське суспільство, медійні організації, юристів, журналістів та фахівців з комунікацій для сприяння створенню сталих міжурядових структур, аби втілювати заплановані дії в життя. "Це передбачатиме виявлення солідарності з урядами, які розробляють національні рамкові документи й плани дій для впровадження Плану дій ООН із забезпечення безпеки журналістів та проблеми безкарності. Ми сприятимемо зусиллям ООН та інших організацій зі створення Оперативної робочої групи, покликаної здійснити цю мету", - йдеться у документі.

Водночас підписанти зобов’язуються підтримувати розвиток різноманітних, незалежних і таких, що відповідають інтересам громадськості, медіа.

"Ми вітаємо створення незалежної Групи експертів із правових питань високого рівня, яка, серед іншого, надаватиме рекомендації урядам, які забажають посилити правові механізми покращення свободи медіа", - наголошується в документі.

Його підписанти зобов’язалися зустрічатися щорічно для перегляду своїх зобов’язань і реагування на нові загрози й можливості.