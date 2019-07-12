Фотовиставка “Світ без обмежень” відкрилася в Укрінформі

Презентація фотовиставки "Світ без обмежень"/ Фото Олена Худякова

“Фотографій небагато, але барв та емоцій у них, людських облич, освітлених цими емоціями, багато. Фотографія — це особливе мистецтво, воно символічне”, - сказав Куликов.

Фотовиставку створено за результатами фестивалю-конкурсу “Світ без обмежень”, який проходив у Донецькій та Луганській областях України у травні 2019 року. У програмі були конкурси, майстер-класи, лекції. “Такі заходи вкрай необхідні, і ми думали над тим, що ще потрібно, щоб зробити наш світ доступним для усіх, йдеться не тільки про людей, які пересуваються за допомогою візочків та інших засобів, а й усіх інших. Бо інклюзія — це дуже широке поняття. Ми намагаємося зараз робити так, щоб у кожній сфері, в кожному куточку, щоб у побуті кожного відчувалося, що це світ має бути доступним для всіх”, - сказала представниця Програми ООН з відновлення і побудови миру (UN RPP) Анна Борова.

На переконання завідувачки сектору з питань європейської інтеграції Міністерства інформаційної політики України Людмили Василенко, і фестиваль-конкурс “Світ без обмежень” і однойменна фотовиставка потрібні українцям. “Ми зробили цю виставку для того, щоб популяризувати серед людей ось цей тренд рівних можливостей для всіх, щоб громадяни від співчуття до людей з інвалідністю перейшли до поваги. Бо саме так має бути”, - сказала вона.

Голова громадської організації "Донецька обласна організація інвалідів ВОІ СОІУ" Надія Паламарчук погоджується із необхідністю проводити такі заходи, а також виступає за активну підтримку людей з інвалідністю. “Я була дитиною з інвалідністю і на собі пережила усі “переваги" цього життя”, - сказала вона і додала, що про людей з інвалідністю тривалий час ніхто не дбав, а це велика кількість громадян, які потребують нормальних умов існування. “У першу чергу ми маємо бачити людину, і тільки після її інвалідність. А часто відбувається навпаки. Наше завдання сьогодні - зробити усе можливе, щоб змінити ситуацію”, - підкреслила вона.

Заcтупниця директора Департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА Інна Сердюкова погодилася із такою думкою. Зазвичай, додала вона, держава згадує про громадян з інвалідністю 3 грудня – у Міжнародний день людей з особливими потребами, в усі інші дні вони змушені дбати про себе самі. “Ми звітуємо: укази, постанови, розпорядження, накази і так далі. Ми заповнюємо численні таблиці в офісах, кабінетах. А люди живуть, руйнуються сім’ї, від когось ідуть дружини, від когось — чоловіки”, - сказала вона і додала, що так не має бути, нашим співвітчизниками потрібна реальна підтримка.

На презентацію фотовиставки несподівано завітала голова Фонду Порошенка Марина Порошенко. Вона закликала громадські організації та активістів об'єднатися та разом працювати заради того, щоб усі наші співвітчизники почувалися в своїй державі однаково повноцінно, щоб не було ніяких перешкод. “Я дякую усім тим небайдужим людям, які пов'язали своє життя із тим, щоб допомагати дітям з особливими потребами, людям з інвалідністю. Думаю, що такий громадський рух буде і надалі штовхати до розвитку реформу інклюзивної освіти”, - сказала вона.

Протягом двох тижнів усі охочі можуть завітати в Укрінформ та ознайомитися із 18 світлинами про життя людей з інвалідністю.