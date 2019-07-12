В Україні нарахували понад три тисячі друкованих ЗМІ

Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” оприлюднила статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ у першому півріччі 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

“Всього у цей період в Україні виходило 3 143 видання загальним тиражем 607172,9 тисяч примірників, серед них – 1371 газета та 1772 інших періодичних і продовжуваних видання”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільшу кількість видань випущено в м. Києві (1174), Харківській (268), Дніпропетровській (180), Львівській (173) та Одеській (124) областях.

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Переважна більшість друкованих ЗМІ виходила українською мовою – 1321, українською та російською – 533, російською - 497, англійською – 67.

Проте, за даними Книжкової палати, загальний тираж видань російською мовою (267167, 4 тис. примірників) перевищує загальний тираж друкованих ЗМІ українською мовою (208927,6 тис. примірників).

Аналіз зроблено на основі обов’язкових примірників видань, які надходять до ДНУ “Книжкова палата України ім. Івана Федорова” відповідно до Законів України “Про видавничу справу” та “Про обов’язковий примірник документів”.