На сайті Президента опублікували указ про звільнення Артеменка з Нацради

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ №510/2019 від 9 липня опубліковано у п’ятницю на сайті глави держави.

"Звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у зв'язку із закінченням строку повноважень", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня призначив Юрія Зіневича членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.