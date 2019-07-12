Національна рада видала дозволи на тимчасове мовлення ще п’ятьом ліцензіатам

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 11 липня видала дозволи на тимчасове мовлення ПАТ «НСТУ», ТОВ «ТРК «НБМ», ТОВ «Телеканал «Прямий», ТОВ «ТРК «Вільне радіо», ТОВ «Чорноморська телерадіокомпанія».

Про це повідомляє прес-служба Національної ради.

“Ці компанії мовитимуть на 6 частотах – у Чаплинці Херсонської області і Гірнику Донецької області”, - ідеться в повідомлення.

У цифровому стандарті DVB-T/Т2 у смт Чаплинці Херсонської області на 50 ТВК працюватимуть ПАТ «НСТУ» («UA:КРИМ»), ТОВ «ТРК «НБМ» («5») і ТОВ «Чорноморська телерадіокомпанія» («стилізоване зображення сонця та хвилі»).

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У м. Гірнику Донецької області на 57 ТВК також у цифрі мовитимуть «5» канал і ТОВ «Телеканал «Прямий» («ПРЯМИЙ»).

Радіостанція «Вільне радіо» отримала дозвіл на тимчасове мовлення на частоті 92,0 МГц у м. Гірнику Донецької області.