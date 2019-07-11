Нацкорпус під МОН вимагав позбавити Ківалова президентства в Одеській юракадемії

Вони прийшли з символікою "Національного корпусу" і плакатами з надписами "Одеська корупційна академія ім. Ківалова", "Гриневич=Ківалов", "Реванш - українська стратегія?", "Стоп-реванш", "Студенти - НЕ РАБИ", "Раби Ківалова?".

Представник від МОН, який вийшов до активістів, порадив їм звернутися задля розв'язання цього питання до суду.

Під час акції мітингарі запалили димові шашки і скандували: "Реваншу не буде!".

Правопорядок під час мітингу забезпечували з десяток правоохоронців.

Як відомо, Сергій Ківалов є президентом Національного університещоту «Одеська юридична академія». Він також відомий як співавтор закону про офіційну двомовність в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10%. У 2018 КСУ визнав цей закон неконституційним. Ківалов був членом Партії Регіонів з 2007 до 2014 року. Наразі він є членом фракції Опозиційного блоку