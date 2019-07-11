Канада продовжує поліцейську тренувальну місію в Україні

Продовжуючи поліцейську тренувальну місію в Україні, Канада хоче покращити безпекову ситуацію в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила комісар Королівської канадської кінної поліції Бренда Лакі, коментуючи рішення про збільшення кількості канадських поліцейських інструкторів в Україні.

“Продовження присутності наших висококваліфікованих офіцерів поліції допоможе тренувати й наставляти українських поліцейських, кінцевою метою чого є підвищення безпеки у населених пунктах”, - сказала Лакі.

Читайте також: Україну визнали потенційним партнером тренувальної місії НАТО в Іраку

Вона наголосила на важливості професійної поліції для добробуту населення. “Наявність професійних, добре навчених та обладнаних поліцейських є ключовим для просування стабільності, надання мешканцям почуття безпеки та зміцнення верховенства права у крихких та постраждалих від конфлікту державах”, - зазначила глава поліції.

Як повідомлялося, Королівська канадська кінна поліція вирішила удвічі збільшити кількість своїх інструкторів в Україні, довівши їх кількість до 45 осіб. Окрім цього, до 2021 року було подовжено термін їх відрядження.