НАЗК внесло приписи меру Сум та голові Білоцерківської райради
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"Внесено припис Сумському міському голові Олександру Лисенку стосовно директора КП "Шляхрембуд" Сумської міської ради Олександра Вегери, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого підпорядкуванням йому близької особи (дочки)", - йдеться у повідомленні.
Також агентство внесло припис голові Білоцерківської районної ради Київської області Володимиру Шевченку стосовно головного лікаря комунального закладу Київської обласної ради "Білоцерківський обласний онкологічний диспансер" Ярослава Колесніка.
"Він (Колеснік - ред.) прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з підписанням наказів про преміювання своєї дочки, чим порушив вимоги, встановлені у пункті 3 частини першої статті 28 Закону", - зазначили в Національному агентстві.
Приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.