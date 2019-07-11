Україні необхідно реформувати нагородну систему - експерт

Україні необхідно реформувати нагородну систему, зробити її дійсно українською, а не калькою з російських орденів.

Про це сказав на пресконференції “Чи будуть нагороди України українськими?” в Укрінформі Олександр Сопов - член робочої групи з реформування нагородної системи України, автор десяти знаків державних нагород України.

“Нагородна система в Україні недосконала. У більшості державні нагороди копіювались з історичної спадщини СРСР та північного сусіда, з яким йде війна”, - сказав Сопов.

Як приклад він назвав орден “Золота Зірка”, яким нагороджується Герой України. Експерт нагадав, що цей орден був затверджений Указом Президента Леоніда Кучми у 1998 році. Він нагадав, що орден “Золота Зірка” має форму п'ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя. Сопов зауважив, що змінювати цей орден, який є практично копією орденів “Героя соціалістичної праці СРСР” та “Героя Радянського Союзу”, можливо, не варто, але треба змінити його мініатюру, де зображена п'ятикутна зірка.

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Як зазначив Сопов, це лише один приклад з нагородної системи України, де дуже багато орденів є копіями російських відзнак. “Нагороди України мають бути українськими”, - наголосив він.

За його словами, для цього необхідний новий Указ Президента України “Про відомчі заохочувальні відзнаки”, який усуне всі недоліки указу глави держави від 30.05.2012 року. Окрім того, необхідно, щоб у Верховній Раді розглянули проєкт Закону “ Про нагородну систему України”, що “вже знаходиться у парламенті два роки”, додав Сопов.