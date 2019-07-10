В Україні змінили порядок усиновлення

Кабінет міністрів України удосконалив нормативно-правову базу у сфері усиновлення.

Відповідна постанова “Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” ухвалена на засіданні уряду в середу, інформують у Мінсоцполітики.

Як зазначається, нормами постанови передбачено введення обов’язкової підготовки для громадян України, які виявили бажання усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, удосконалення роботи служб у справах дітей з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та створення постійно діючої комісії з питань міжнародного усиновлення.

Читайте також: Рада встановила відпустки для усиновлювачів

Також повідомляється, що реалізація документу “забезпечить максимальну відкритість і прозорість процедури усиновлення, мінімізує корупційні ризики і корупційні складові в процесі усиновлення, а також забезпечить врахування найкращих інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.