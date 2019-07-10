Ексголові однієї з ОДА оголосили підозру

Національне антикорупційне бюро України за погодження прокурорів САП оголосило ексголові однієї з обласних державних адміністрацій підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

"9 липня 2019 року за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому губернатору однієї з обласних державних адміністрацій за фактом неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік та внесення недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 та 2017 роки", - йдеться в повідомленні.

За даними САП, чиновник у деклараціях за 2016 та 2017 роки не вказав майно, а саме: об’єкти нерухомості, у тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн та 8 млн грн відповідно. Крім того, з’ясувалося, що у 2015 році службовець всупереч законодавству взагалі не подав декларацію.

"Оскільки ексгубернатор не з’явився на виклик детективів НАБУ та не перебуває за місцем проживання, відповідно до вимог КПК України повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 366-1 КК України, було скеровано поштовим зв'язком", - поінформували в Антикорупційній прокуратурі.

При цьому в САП не вказали прізвища ексголови ОДА, підозрюваного у декларуванні недостовірної інформації. Водночас напередодні колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль не виключив, що НАБУ може вручити йому підозру, проте заявив, що його справа не має судової перспективи.