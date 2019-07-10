Росію не покликали на міжнародну конференцію з питань свободи ЗМІ — Джапарова

Представники Російської Федерації не отримали візу для участі у дводенній Міжнародній конференції з питань медіа свободи (Global Conference for Media Freedom), а журналістам видань RT і Sputnik відмовили в акредитації на цей захід.

Про це перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова написала у Facebook.

"Російські представники не отримали візу для участі в заході. RT та Спутник на захід не акредитували", - зазначила вона.

За словами Джапарової, українська сторона участь у заході бере. Загалом тут присутні офіційні делегації з 150 країн. У рамках конференції пройдуть понад 20 тематичних сесій, на яких будуть обговорюватися питання, пов'язані із тиском на ЗМІ, роль та значення засобів масової інформації, що потрібно для захисту свободи ЗМІ. Буде піднята тема безпеки та захисту журналістів.

"Виступлять спікери з усього світу, зокрема директор BBC News Френ Ансворт (Fran Unsworth, Director, BBC News and Current Affairs), міністр закордонних справ Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, перший віцепрезидент Венеціанської комісії Ради Європи Хердіс Кєрульф Торгірсдоттір (Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir)", - написала перший заступник міністра інформполітики.

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Джапарова зазначила, що одна з панелей присвячена довірі до ЗМІ. Учасники дискусії погодилися із тим, що нині немає єдиної відповіді на те, як убезпечитись від таких сучасних викликів, як дезінформація, а як наслідок втрати довіри до журналістів й ЗМІ. "Всі зійшлись на тому, що медіа грамотність суспільства - це правильно, системно, але довго. Ця галузь знань має бути в навчальній програмі, не факультативно. Регуляція має бути. Незалежна. Але як її досягнути ? Хто має її забезпечувати? В Британії є IPSO - незалежний регулятор, створений в 2014 році, укладено контракти із 95% онлайн та друкованих видань країни. Контракт стандарту. Він юридично зобов'язальний", - повідомила чиновниця.

Крім того, додала вона, учасники панелі визнали, що саморегуляція індустрії не завжди працює, а в багатьох випадках вона дискредитована.