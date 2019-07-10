Президент вручив три зірки Героя України за ліквідацію аварії на ЧАЕС

Президент вручив три зірки Героя України за ліквідацію аварії на ЧАЕС

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота зірка" Героя України ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС Олексію Ананенку, Валерію Беспалову ти сину ліквідатора Бориса Баранова.

Церемонія нагородження відбулася у рамках робочої поїздки глави держави на ЧАЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Президент вручив "Золоту зірку" Героя України старшому інженеру-механіку реакторного цеху ЧАЕС у 1983-1989 роках Олексію Ананенку.

Також "Золоту зірку" отримав старший інженер турбінного цеху ЧАЕС в 1986 році Валерій Беспалов.

Крім того, глава держави вручив орден "Золота зірка" сину начальника зміни на ЧАЕС у 1976-2005 роках Бориса Баранова — Олександру. Баранова нагороджено званням Герой України посмертно.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 28 червня підписав указ про присвоєння звання Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка" Олексію Ананенку, Валерію Беспалову та Борису Баранову (посмертно) за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.

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Ананенко, Беспалов та Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.

Як відомо, чорнобильська катастрофа сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Два теплові вибухи і руйнування четвертого реактору ЧАЕС спричинили викид великої кількості радіоактивних речовин. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.

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